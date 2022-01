Partiti: sondaggio Porta a Porta, Pd primo con 21,6%, Fdi al 18,9 e Lega al 18,5 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Cresce il Pd, primo partito con il 21,6%, cala Fdi ch si ferma al 18,9 seguita dalla Lega al 18,5%. E' quanto emerge dal sondaggio sulle intenzioni di voto degli italiani di oggi per Porta a Porta di Alessandra Ghisleri di Euromedia Research. Nel dettaglio, il Pd cresce dello 0.3% rispetto ad un mese fa e si attesterebbe come primo partito italiano con il 21.6%. Segue Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni con il 18.9% (- 0.6% dal 20 dicembre 2021); quindi la Lega di Salvini al 18.5% che guadagna lo 0.7% in un mese. Il Movimento 5stelle invece perde, secondo Ghisleri, l'1.3%, fermandosi al 14.4%. Forza Italia sarebbe oggi all'8.2%, perdendo lo 0.5%. L'alleanza tra Azione di Calenda e + Europa è al 4.8% cedendo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Cresce il Pd,partito con il 21,6%, cala Fdi ch si ferma al 18,9 seguita dallaal 18,5%. E' quanto emerge dalsulle intenzioni di voto degli italiani di oggi perdi Alessandra Ghisleri di Euromedia Research. Nel dettaglio, il Pd cresce dello 0.3% rispetto ad un mese fa e si attesterebbe comepartito italiano con il 21.6%. Segue Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni con il 18.9% (- 0.6% dal 20 dicembre 2021); quindi ladi Salvini al 18.5% che guadagna lo 0.7% in un mese. Il Movimento 5stelle invece perde, secondo Ghisleri, l'1.3%, fermandosi al 14.4%. Forza Italia sarebbe oggi all'8.2%, perdendo lo 0.5%. L'alleanza tra Azione di Calenda e + Europa è al 4.8% cedendo ...

