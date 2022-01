(Di giovedì 20 gennaio 2022) fra i nomi che esaltano i tifosi, uno dei migliori affari - per la stretta attualità, ma anche in prospettiva - messo a segno lungo la gestione Elliott.Hernandez si candida a un ruolo da ...

Advertising

sportli26181512 : Parla Theo: 'Il rinnovo procede molto bene. Pioli mi ha cambiato la vita': Theo Hernandez: 'Il rinnovo procede molt… - gilnar76 : Ultimissime #Milan 19 gennaio: Tomori accelera il recupero, parla Theo Hernandez #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - _milanonfire : RT @milan_risorto: Theo Hernandez che parla di spazi da occupare e che prima di ogni partita vedono quali sono gli spazi maggiori che lasci… - CalcioNews24 : #TheoHernandez parla della sua avventura al #Milan - milan_risorto : Theo Hernandez che parla di spazi da occupare e che prima di ogni partita vedono quali sono gli spazi maggiori che… -

Ultime Notizie dalla rete : Parla Theo

è innamorato del Milan, così come lo è calcisticamente di Maldini: 'Da piccolo lo guardavo giocare. Ho un rapporto molto stretto con lui: dalla prima volta in cui ci siamo visti ad Ibiza ha ...Il presente ma anche il futuro:Hernandez si confessa a The Athletic edi tutto, dal rapporto con compagni e dirigenti al suo contratto. Si parte da Maldini Parole speciali arrivano per Pioliassicura di essere più ...Intervistato da "The Athletic", Theo Hernandez, terzino classe 1997 del Milan e della nazionale francese, parla dei miglioramenti fatti con la maglia rossonera: "Al Real Madrid ...Alla vigilia del match di campionato contro lo Spezia l'allenatore rossonero chiede concentrazione ai suoi: "Non bastano i singoli, serve gioco di squadra" ...