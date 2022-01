Pallamano, Qualificazioni Mondiali 2023: le possibili avversarie dell’Italia nei play-off, da evitare Slovenia e Portogallo (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Nazionale italiana di Pallamano maschile ha superato il primo turno di qualificazione ai Mondiali 2023 e tra pochi giorni conoscerà il nome del prossimo avversario, quello del primo play-off, che porterebbe la Selezione del Bel Paese allo spareggio decisivo. Dopo la chiusura della prima fase degli Europei in Ungheria e Slovacchia, si sono determinati infatti i nove peggiori piazzamenti della rassegna continentale e sarà una di loro che nell’urna di Budapest del prossimo 29 gennaio decreterà l’abbinamento con gli azzurri. Slovenia, Bielorussia, Slovacchia, Austria, Lituania, Portogallo, Macedonia del Nord, Bosnia Erzegovina ed Ucraina saranno infatti le possibili avversarie e se ci sono dei confronti impari, le possibilità di sperare ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Nazionale italiana dimaschile ha superato il primo turno di qualificazione aie tra pochi giorni conoscerà il nome del prossimo avversario, quello del primo-off, che porterebbe la Selezione del Bel Paese allo spareggio decisivo. Dopo la chiusura della prima fase degli Europei in Ungheria e Slovacchia, si sono determinati infatti i nove peggiori piazzamenti della rassegna continentale e sarà una di loro che nell’urna di Budapest del prossimo 29 gennaio decreterà l’abbinamento con gli azzurri., Bielorussia, Slovacchia, Austria, Lituania,, Macedonia del Nord, Bosnia Erzegovina ed Ucraina saranno infatti lee se ci sono dei confronti impari, letà di sperare ...

Advertising

zazoomblog : Pallamano Europei 2022: la Serbia ritrova Petar Nenadic obiettivo il secondo play-off di qualificazioni ai Mondiali… - andreastoolbox : Pallamano, l'Italia passa ai playoff per i Mondiali 2023 | Sky Sport - sportli26181512 : Pallamano, l'Italia passa ai playoff per i Mondiali 2023: Gli azzurri alle Isole Faroe battono il Lussemburgo e con… - Ilsuperbo89 : Evvivaaaaaaaaaaaaaaaa! Peccato non averla vista su Sky, che ha deciso di non trasmetterla. Decisione che non mi è p… - sportface2016 : Pallamano, qualificazioni #Mondiali 2023: l'#Italia batte il #Lussemburgo può sperare -