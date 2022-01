Palermo, ultras causarono incendio a Montepellegrino: indagini chiuse su 13 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il 23 maggio dell’anno scorso, in occasione del match Palermo – Avellino al Barbera, avevano deciso di sostenere la loro squadra del cuore accendendo fuochi d’artificio e fumogeni in cima a Montepellegrino. Per 13 ultras del Palermo, il “fuoco” della fede calcistica si era, però, tradotto in un vasto incendio che aveva lambito alcune abitazioni private e messo a rischio il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il 23 maggio dell’anno scorso, in occasione del match– Avellino al Barbera, avevano deciso di sostenere la loro squadra del cuore accendendo fuochi d’artificio e fumogeni in cima a. Per 13del, il “fuoco” della fede calcistica si era, però, tradotto in un vastoche aveva lambito alcune abitazioni private e messo a rischio il Mattino di Sicilia.

