Pakistan | separatisti beluci rivendicano attentato a Lahore

L'Esercito di liberazione del Belucistan (Bla), un gruppo etnico separatista di questa regione del, ha rivendicato l'attentato dinamitardo avvenuto oggi nella città di Lahore, che ha causato 3 morti e 24 feriti. Si tratta del primo attentato al di fuori della regione. A Lahore, nel Punjab, ...Negli ultimi anni, ibaloch sono stati responsabili di attacchi indirizzati ai progetti del Corridoio economico Cina -(CPEC), che passa per il Balochistan e che sarà realizzato ...L'Esercito di liberazione del Belucistan (Bla), un gruppo etnico separatista di questa regione del Pakistan, ha rivendicato l'attentato dinamitardo avvenuto oggi nella città di Lahore, che ha causato ...(LaPresse) Un potente ordigno è esploso in un affollato bazar di Lahore, in Pakistan, uccidendo almeno due persone e ferendone 26. Lo ha fatto ...