Pagelle Roma Lecce | Zaniolo scintillante | Abraham sentenza – VOTI

(Di venerdì 21 gennaio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. TOP:FLOP: Gargiulo, Carles Perez(4-2-3-1): Rui Patricio 6; Karsdorp 6.5, Ibanez 5, Kumbulla 7, Maitland-Niles 6 (46? Vina 6); Cristante 6, Veretout 6 (46?7.5); Carles Perez 5 (46? Mkhitaryan 7), Sergio Oliveira 6.5, Afena-Gyan 6 (64? Shomurodov 6.5);7.5 (86? Zalewski sv).(4-3-3): Bleve 6 (21? Gabriel 6); Gendrey 6, Calabresi 6.5, Dermaku 5.5 (46? Lucioni 5.5), ...

Centesima con la, col sorriso e tanti spunti. Mezzo voto in meno per un gol divorato dopo uno scambio con Zaniolo, glielo ridiamo volentieri per l'assist volante a Shomurodov) Abraham 7 : Fa ...... Sergio Oliveira lascia subito il segno Ledi- Juventus: Abraham isolato, Morata è un uragano Ledi Milan -: Maignan felino, Ibañez inguardabile Dirette tutte le dirette di ...COPPA ITALIA - Il migliore in campo è Abraham, autore di un gol e un assist. Benissimo anche il mancino, che entra all'intervallo e dà una sterzata alla squadra di Mourinho. Nei pugliesi, Gargiulo rov ...BLEVE 6: una respinta e una presa alta, poi è costretto a lasciare anzitempo il campo.>>> GABRIEL 6,5: chiamato agli ...