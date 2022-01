Pablo Marí nuovo giocatore dell’Udinese (Di giovedì 20 gennaio 2022) Solidità, esperienza internazionale e leadership per la difesa bianconera: Pablo Marí è un nuovo giocatore dell’Udinese.Il difensore spagnolo arriva in prestito fino al termine della stagione sportiva dall’Arsenal. giocatore che abbina forza fisica a qualità tecniche e grande abilità nel gioco aereo, tutte caratteristiche preziose che l’hanno portato sui massimi palcoscenici europei.Pablo Marí nasce ad Almussafes il 31 agosto 1993, inizia a giocare nelle giovanili del Maiorca con cui, nella stagione 2010/2011, raccoglie le prime presenze nella seconda squadra in Segunda Division B.L’annata seguente è quella del debutto tra i “grandi” che avviene in Liga.Nell’estate 2013 si trasferisce al Gimnastic de Tarragona dove resta, consacrandosi come titolare fino al 2016 e raccogliendo, tra Segunda Division, ... Leggi su udine20 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Solidità, esperienza internazionale e leadership per la difesa bianconera:Marí è un nuovo.Il difensore spagnolo arriva in prestito fino al termine della stagione sportiva dall’Arsenal.che abbina forza fisica a qualità tecniche e grande abilità nel gioco aereo, tutte caratteristiche preziose che l’hanno portato sui massimi palcoscenici europei.Marí nasce ad Almussafes il 31 agosto 1993, inizia a giocare nelle giovanili del Maiorca con cui, nella stagione 2010/2011, raccoglie le prime presenze nella seconda squadra in Segunda Division B.L’annata seguente è quella del debutto tra i “grandi” che avviene in Liga.Nell’estate 2013 si trasferisce al Gimnastic de Tarragona dove resta, consacrandosi come titolare fino al 2016 e raccogliendo, tra Segunda Division, ...

Advertising

udine20 : Pablo Marí nuovo giocatore dell’Udinese - - infoitsport : Ufficiale: Pablo Marì è un nuovo giocatore dell’Udinese - CalcioPillole : E' arrivata l'ufficialità che conferma il trasferimento in prestito di #PabloMarì dall'Arsenal all' #Udinese. Lo sp… - sportli26181512 : Udinese, ufficiale il difensore Pablo Marí dall'Arsenal: Il nuovo acquisto friulano arriva in prestito fino a giugn… - calcioesport360 : ??? UFFICIALE, Pablo #Marí è un nuovo giocatore dell'#Udinese. Il difensore spagnolo arriva dall'#Arsenal in presti… -

Ultime Notizie dalla rete : Pablo Marí nuovo UFFICIALE Udinese, dall'Arsenal arriva Pablo Marì: il comunicato IL COMUNICATO - "Solidità, esperienza internazionale e leadership per la difesa bianconera: Pablo Marí è un nuovo giocatore dell'Udinese. Il difensore spagnolo arriva in prestito fino al termine ...

Udinese, ufficiale l'arrivo di Marí in prestito dall'Arsenal Ora è ufficiale, l' Udinese ha il suo nuovo centrale di difesa: il club friulano ha infatti annunciato l'arrivo dello spagnolo Pablo Marí in prestito dall'Arsenal fino al termine della stagione . Il classe '93 ha già posto la firma del ...

IL COMUNICATO - "Solidità, esperienza internazionale e leadership per la difesa bianconera:è ungiocatore dell'Udinese. Il difensore spagnolo arriva in prestito fino al termine ...Ora è ufficiale, l' Udinese ha il suocentrale di difesa: il club friulano ha infatti annunciato l'arrivo dello spagnoloin prestito dall'Arsenal fino al termine della stagione . Il classe '93 ha già posto la firma del ...