(Di giovedì 20 gennaio 2022), 20 gen. (Adnkronos) - È il racconto di due anni frenetici, intensi. Di giornate interminabili e di notti in bianco trascorse a combattere un nemico invisibile, pericoloso e all'inizio sconosciuto. È la storia della professionalità e del sacrificio di medici, infermieri e amministrativi che, in piena pandemia da Coronavirus, dalla Fiera del Mediterraneo e, poi,fosse necessaria la loro presenza, hanno garantito a migliaia di persone al giorno l'accesso gratuito al vaccino. Cioè alla prevenzione della malattia, lo strumento più efficace al momento disponibile. Oggi pomeriggio, al padiglione 20 dell'hubdi, è stato proiettato iltu sia”, a cura del Centro regionale per l'inventario (Cricd), promosso dagli assessorati regionali alla ...

fisco24_info : 'Ovunque tu sia', a Palermo il documentario su campagna vaccinale: È il racconto di due anni frenetici, intensi. Di… - StraNotizie : 'Ovunque tu sia', a Palermo il documentario su campagna vaccinale - italiaserait : ‘Ovunque tu sia’, a Palermo il documentario su campagna vaccinale - sulsitodisimone : 'Ovunque tu sia', a Palermo il documentario su campagna vaccinale - Marta_Farah46 : RT @ProfCampagna: Oggi Marco #Simoncelli avrebbe compiuto 35 anni. Buon compleanno, Sic! Ovunque tu sia ? -

Ultime Notizie dalla rete : Ovunque sia

... gli Stati Uniti sono sempre più convinti che il momento dell'invasione dell'Ucrainavicino. ... Al contrario, il Cremlino ha sottolineato che è libero di schierare le sue forzelo ritenga ...Così il commissario per l'emergenza Covid a Palermo, Renato Costa, a margine della presentazione del documentario 'tu' realizzato dalla Regione siciliana per raccontare l'impegno della ...A cura del Centro regionale per l'inventario (Cricd), promosso dagli assessorati regionali alla Salute e ai Beni culturali e all'Identità siciliana, è stato presentato alla Fiera del Mediterraneo di P ...È il racconto di due anni frenetici, intensi. Di giornate interminabili e di notti in bianco trascorse a combattere un nemico invisibile, pericoloso e all’inizio sconosciuto. È la storia della profess ...