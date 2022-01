Ordine: “L’arbitro Serra ha suscitato solidarietà, persino tenerezza” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il giornalista Franco Ordine è ritornato sul discusso errore dell'arbitro Marco Serra in Milan-Spezia di Serie A. Queste le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il giornalista Francoè ritornato sul discusso errore dell'arbitro Marcoin Milan-Spezia di Serie A. Queste le dichiarazioni

Advertising

PianetaMilan : #Ordine: 'L'arbitro #Serra ha suscitato solidarietà, persino tenerezza' #ACMilan #Milan #SempreMilan - NerazzuNino : l'imparziale Francesco Ordine, che ha parlato di pena di morte per l'arbitro Serra - Cobretti_80 : Ciccio Ordine che dopo 3 giorni va ancora avanti con l’arbitro Serra - Fabrizi89066475 : @Inter_en Un arbitro osceno, non si capisce se più scarso o più in malafede. #Ordine e #Suma sapete se L'AIA invier… - FioriEmanuele : Oggi ho sentito Ordine dire che l’arbitro piangeva disperato nello spogliatoio -