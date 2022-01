(Di giovedì 20 gennaio 2022) Neldi oggi lerivestono un ruolo fondamentale, ci permettono di alimentare le più svariate tipologie di dispositivi, ma comportano anche dei problemi e dei rischi per quel che concerne il loro smaltimento. Diverse aziende, nel recente passato, hanno iniziato ad interessarsi all’idea di elettronica alimentata da onde a radiofrequenza ambientale (RF),L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Oppo immagina un mondo senza batterie, alimentato dai segnali wireless -

Ultime Notizie dalla rete : Oppo immagina

HDblog

[Foto spia: CarScoops] 5G senza compromessi?Reno 4 Z , compralo al miglior prezzo da eBay a ... il nuovo SUV elettrico c'è chi locosì 0 29 Dicembre 2021re -il futuro all' Inno Day 2021 , evento durante il quale l'azienda cinese mostrerà al mondo tutte le principali novità in ambito mobile. Per scoprire l'attesissimo pieghevole Find N ...