Omicron, i ricercatori inglesi: «Un super vaccino contro tutte le varianti in arrivo entro due anni» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Per riuscire ad avere un vaccino che fornisca protezione per tutte le varianti del Covid ci vorranno due anni. E' questa la conclusione alla quale sono giunti i ricercatori inglesi. Il... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 20 gennaio 2022) Per riuscire ad avere unche fornisca protezione perledel Covid ci vorranno due. E' questa la conclusione alla quale sono giunti i. Il...

Advertising

StefaniaFalone : RT @ilmessaggeroit: Omicron, i ricercatori inglesi: «Un super vaccino contro tutte le varianti in arrivo entro due anni» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Omicron, i ricercatori inglesi: «Un super vaccino contro tutte le varianti in arrivo entro due anni» - ilmessaggeroit : Omicron, i ricercatori inglesi: «Un super vaccino contro tutte le varianti in arrivo entro due anni» - Meira85253235 : JUST IN ?? Le iniezioni di richiamo con vaccini mRNA come quelli fatti da Pfizer e BioNTech non riescono a bloccare… - EpochItalia : Studio sudafricano, #Omicron potrebbe presagire la fine della fase pandemica acuta Uno #studio sudafricano condot… -