Olimpiadi Invernali, quali nazioni potrebbero vincere la loro prima medaglia della storia a Pechino 2022 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Siamo sempre più vicini ai Giochi olimpici Invernali di Pechino. Alla vigilia di qualsiasi manifestazione a Cinque cerchi, uno dei temi più interessanti è rappresentato da quali nazioni possono aggiungersi al club di quelle capaci di conquistare almeno una medaglia. Perché “l’importante sarà anche partecipare”, ma la ragione d’esistere dell’appuntamento è quello di andare a caccia del podio. Dunque, quali sono i Paesi da tenere d’occhio nel 2022 sotto questo punto di vista? La risposta è: nessuno. Già, a meno di sorprese clamorose non vedremo alcuna nuova entità nazionale nel novero di quelle in grado di classificarsi nelle prime tre posizioni. Ai Giochi estivi di Tokyo 2021 aveva fatto grande scalpore la medaglia di San Marino, mai salita sul podio in ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) Siamo sempre più vicini ai Giochi olimpicidi. Alla vigilia di qualsiasi manifestazione a Cinque cerchi, uno dei temi più interessanti è rappresentato dapossono aggiungersi al club di quelle capaci di conquistare almeno una. Perché “l’importante sarà anche partecipare”, ma la ragione d’esistere dell’appuntamento è quello di andare a caccia del podio. Dunque,sono i Paesi da tenere d’occhio nelsotto questo punto di vista? La risposta è: nessuno. Già, a meno di sorprese clamorose non vedremo alcuna nuova entità nazionale nel novero di quelle in grado di classificarsi nelle prime tre posizioni. Ai Giochi estivi di Tokyo 2021 aveva fatto grande scalpore ladi San Marino, mai salita sul podio in ...

Advertising

Corriere : Olimpiadi invernali: nevica a Pechino a due settimane dal via, ma serviranno i “cannoni” - GoldinLucrezia : Oggi su @ilmanifesto My house. My rules. My data. L’app obbligatoria per le Olimpiadi di Pechino “My2022” presenta… - ITALICOM1 : RT @PrimaCommunica2: #Università Il Politecnico di Torino realizza il Visitor Center di Shougang per le Olimpiadi Invernali di Beijing 2022… - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #Università Il Politecnico di Torino realizza il Visitor Center di Shougang per le Olimpiadi Invernali di Beijing 2022… - PrimaCommunica2 : #Università Il Politecnico di Torino realizza il Visitor Center di Shougang per le Olimpiadi Invernali di Beijing 2… -