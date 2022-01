Obbligo vaccinale contro il Covid-19 in Austria, è il primo Paese in Europa: “Decisione storica” (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’Austria è il primo Paese europeo ad approvare l’Obbligo vaccinale contro il Covid-19 per tutti gli over 18: la misura è passata con un’ampia maggioranza ed entrerà in vigore da febbraio. In Francia invece è pronto ad entrare in vigore il Super Green Pass: misura che l’Italia ha introdotto ormai da tempo. L’Austria approva l’Obbligo vaccinale per tutti gli Over 18 Il Kronen Zeitung, uno dei principali quotidiani Austriaci, la definisce una “Decisione storica“. Questa sera, 20 gennaio 2022, il Consiglio Nazionale Austriaco ha approvato con larghissima maggioranza l’introduzione dell’Obbligo vaccinale per tutti ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’è ileuropeo ad approvare l’il-19 per tutti gli over 18: la misura è passata con un’ampia maggioranza ed entrerà in vigore da febbraio. In Francia invece è pronto ad entrare in vigore il Super Green Pass: misura che l’Italia ha introdotto ormai da tempo. L’approva l’per tutti gli Over 18 Il Kronen Zeitung, uno dei principali quotidianici, la definisce una ““. Questa sera, 20 gennaio 2022, il Consiglio Nazionaleco ha approvato con larghissima maggioranza l’introduzione dell’per tutti ...

