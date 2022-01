Nuovo positivo nella Salernitana | salta il derby con il Napoli?

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Attraverso il proprio sito ufficiale laha comunicato la presenza di uncalciatoreal Covid all’interno del gruppo squadra. Il numero di positivi sale dunque a nove e, stando alregolamento se la situazione non dovesse cambiare nei prossimi giorni, la ASL potrebbe ora intervenire e impedire lo svolgimento del match contro il, in programma domenica alle 15 al Maradona. Di seguito il comunicato ufficiale: “L’U.S.1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultatoal Covid-19. I componenti della squadra attualmente positivi sono nove”. Sempre più probabile l’opzione rinvio per il match. Thomas Cambiaso