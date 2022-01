Nuovo positivo nel Venezia, il totale sale a 15! (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il covid continua a non dare pace alla Serie A, sopratutto in casa del Venezia dove sta mettendo in atto una vera e propria strage di positivi, infatti notizia degli ultimi minuti è un Nuovo contagio che fa salire in questo modo a 15 i positivi del gruppo squadra! Venezia Covid Preoccupa quindi la situazione in casa veneta soprattutto per la sfida imminente di sabato a San Siro contro l’Inter che al momento è a rischio rinvio, infatti per la sospensione della partita servono 9 giocatori positivi, e al momento nel Venezia ce ne sono 8 ( gli altri 6 sono dirigenti) e non è stato ancora dichiarato se si tratta di un giocatore quest’ultimo positivo. Momento di grande apprensione e attesa per il futuro della gara di sabato tra Inter e Venezia. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il covid continua a non dare pace alla Serie A, sopratutto in casa deldove sta mettendo in atto una vera e propria strage di positivi, infatti notizia degli ultimi minuti è uncontagio che fa salire in questo modo a 15 i positivi del gruppo squadra!Covid Preoccupa quindi la situazione in casa veneta soprattutto per la sfida imminente di sabato a San Siro contro l’Inter che al momento è a rischio rinvio, infatti per la sospensione della partita servono 9 giocatori positivi, e al momento nelce ne sono 8 ( gli altri 6 sono dirigenti) e non è stato ancora dichiarato se si tratta di un giocatore quest’ultimo. Momento di grande apprensione e attesa per il futuro della gara di sabato tra Inter e. Daniele Scrazzolo

