Nuovo Ponte della Scafa, il Consorzio smentisce: “Nessuna bocciatura del progetto” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Fiumicino – “A seguito delle notizie apparse in questi giorni sui media voglio fare chiarezza in merito alla ‘bocciatura’ del progetto di realizzazione del Nuovo Ponte della Scafa”. A parlare è Andrea Renna, direttore generale del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma, “È bene sottolineare che come Consorzio non abbiamo Nessuna autorità nell’esprimere veti sui progetti. In particolare, per la realizzazione di un Ponte sul fiume Tevere, corso d’acqua d’esclusiva competenza regionale. Abbiamo il dovere di rilasciare pareri sulla sicurezza idraulica laddove richiesto dalle normative vigenti”, prosegue Renna. “Il parere relativo al progetto del Ponte della ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 20 gennaio 2022) Fiumicino – “A seguito delle notizie apparse in questi giorni sui media voglio fare chiarezza in merito alla ‘’ deldi realizzazione del”. A parlare è Andrea Renna, direttore generale deldi Bonifica Litorale Nord di Roma, “È bene sottolineare che comenon abbiamoautorità nell’esprimere veti sui progetti. In particolare, per la realizzazione di unsul fiume Tevere, corso d’acqua d’esclusiva competenza regionale. Abbiamo il dovere di rilasciare pareri sulla sicurezza idraulica laddove richiesto dalle normative vigenti”, prosegue Renna. “Il parere relativo aldel...

ilfaroonline : Nuovo Ponte della Scafa, il Consorzio smentisce: “Nessuna bocciatura del progetto” - Nenonet1 : @Agenzia_Ansa Chissà se il ministro Giovannini sta riflettendo sui milioni di euro che vuole sperperare in un nuovo… - Jtorquy : @micheledisanto_ Non mi va di fare di nuovo ponte stalingrado + da casa mia siamo più vicini al centro - LNotizie : L'assessore Claudia Maria Terzi: “E’ un passaggio importante verso il completamento dell’opera. Per l’infrastruttur… - MattinoDiVerona : Lavori Ponte Nuovo, Traguardi: “Ennesima dimostrazione di come l’amministrazione comunichi poco e male con i cittad… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Ponte Presentato il masterplan della viabilità dell'area metropolitana ... in diretta prosecuzione verso Nord, della viabilità a servizio del Ponte Punta Penna P. per ... L'importanza dell'opera è anche quella di collegare l'area in cui è localizzato il nuovo ospedale San ...

Vacana risolve il rebus: Cardinali vice, Zaccari presidente - ... aprendo un nuovo fronte comunale: con la nomina di Cardinali non esistono spazi per alcuna richiesta. Un ponte con la Lega Ancora più intrigante la scelta di assegnare la presidenza del Consiglio ...

Nuovo ponte, un altro rinvio E per il traffico la crisi continua Brescia Oggi “La Fiumarella”, il libro di Giovanni Petronio sul disastro ferroviario del 1961 È una storia tragicamente irrisolta quella della littorina delle MCL (Mediterranea Calabro-Lucane) che la mattina del 23 dicembre 1961 percorreva ...

Roma, spinse un uomo da Ponte Sisto: arrestato un 23enne I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere, su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in ...

... in diretta prosecuzione verso Nord, della viabilità a servizio delPunta Penna P. per ... L'importanza dell'opera è anche quella di collegare l'area in cui è localizzato ilospedale San ...... aprendo unfronte comunale: con la nomina di Cardinali non esistono spazi per alcuna richiesta. Uncon la Lega Ancora più intrigante la scelta di assegnare la presidenza del Consiglio ...È una storia tragicamente irrisolta quella della littorina delle MCL (Mediterranea Calabro-Lucane) che la mattina del 23 dicembre 1961 percorreva ...I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere, su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in ...