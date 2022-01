Nuovo decreto Sostegni su bollette e ristori: slitta il cdm (Di giovedì 20 gennaio 2022) Atteso per oggi, il Nuovo decreto Sostegni potrebbe slittare a domani. Il governo avrebbe bisogno di più tempo per approvare il provvedimento studiato per aiutare le imprese colpite dai rincari dell'energia e per indennizzare i... Leggi su europa.today (Di giovedì 20 gennaio 2022) Atteso per oggi, ilpotrebbere a domani. Il governo avrebbe bisogno di più tempo per approvare il provvedimento studiato per aiutare le imprese colpite dai rincari dell'energia e per indennizzare i...

Advertising

Internazionale : Il 14 dicembre è entrato in vigore un decreto che limita le comunicazioni tra magistrati e giornalisti. Queste rego… - nomfup : Grazie a Gabriella Oppedisano per la conversazione sul #bonuspsicologo per @AlleyOop24. Inciampi, ragioni, possibil… - Alicestremicia : RT @Fraforciniti: Pres. Draghi, ogni nuovo decreto greenpass certifica il fallimento di quello precedente, come un tizio che si trova nelle… - Alise0 : RT @Internazionale: Il 14 dicembre è entrato in vigore un decreto che limita le comunicazioni tra magistrati e giornalisti. Queste regole r… - concorsando_it : Si aggiunge ai concorsi in arrivo il Concorso DSGA, per il quale è stata recentemente pubblicata una bozza di decre… -