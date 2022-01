Nuovo decreto, no Green pass per negozi di alimentari, ottici e farmacie. Controlli anche in attività essenziali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Chi va in questura può farlo senza il Green pass per presentare una denuncia ma non per rinnovare il passaporto e chi entra in un ipermercato può fare la spesa ma non acquistare... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 20 gennaio 2022) Chi va in questura può farlo senza ilper presentare una denuncia ma non per rinnovare ilaporto e chi entra in un ipermercato può fare la spesa ma non acquistare...

Advertising

Internazionale : Il 14 dicembre è entrato in vigore un decreto che limita le comunicazioni tra magistrati e giornalisti. Queste rego… - La_Equilibrata : RT @nomfup: Grazie a Gabriella Oppedisano per la conversazione sul #bonuspsicologo per @AlleyOop24. Inciampi, ragioni, possibilità https://… - Catch_News055 : RT @Catch_News055: #greenpass con il nuovo decreto senza green pass non puoi andare al tabacchino, come farai? - infoitinterno : Nuovo decreto, controlli anche in attività essenziali. Senza Green pass «solo per esigenze primarie» - MarcoD82 : RT @sole24ore: Blog | Torna il 'bonus psicologo': bocciato in manovra si punta a inserirlo in nuovo decreto - Alley Oop -