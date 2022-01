Nuovo decreto, controlli anche in attività essenziali. Senza Green pass 'solo per esigenze primarie' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Chi va in questura può farlo Senza il Green pass per presentare una denuncia ma non per rinnovare il passaporto e chi entra in un ipermercato può fare la spesa ma non acquistare beni non primari. Sono ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Chi va in questura può farloilper presentare una denuncia ma non per rinnovare ilaporto e chi entra in un ipermercato può fare la spesa ma non acquistare beni non primari. Sono ...

Advertising

FatimaCurzio : RT @Corriere: Caro bollette, domani il decreto: salta la tassa sui super profitti delle aziende energetiche - FatimaCurzio : RT @ilmessaggeroit: Nuovo decreto, controlli anche in attività essenziali. Senza Green pass «solo per esigenze primarie» - Secondome10 : #Mentana scusate ma gli onorevoli/grandi elettori positivi nonché quarantenati per decreto come raggiungono il parc… - Corriere : Caro bollette, domani il decreto: salta la tassa sui super profitti delle aziende energetiche - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Nuovo decreto, controlli anche in attività essenziali. Senza Green pass «solo per esigenze primarie» -