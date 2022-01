“Nuova fiamma”. Paola Barale, spunta un nuovo uomo. Bomba gossip: cosa si è scoperto (Di giovedì 20 gennaio 2022) Paola Barale si è dichiarata da tempo single, ma nelle ultime settimane si è parlato Nuovamente di lei alla luce del suo matrimonio avuto con l’opinionista di ‘Uomini e Donne’, Gianni Sperti. Adesso si è ritornati a discutere della sua vita privata ed ecco che è spuntata fuori la notizia che non ti aspetti. Nonostante stia sempre cercando di mantenere il massimo del riserbo, la conduttrice televisiva potrebbe ben presto fidanzarsi ufficialmente, almeno stando alle ultime indiscrezioni. Parlando proprio di Gianni Sperti, lui ha attaccato pesantemente Paola Barale nei giorni scorsi: “L’amicizia, come l’amore, richiede quasi altrettanta arte di una figura di danza ben riuscita. Ci vuole molto slancio e molto controllo, molti scambi di parole e moltissimi silenzi. Soprattutto molto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022)si è dichiarata da tempo single, ma nelle ultime settimane si è parlatomente di lei alla luce del suo matrimonio avuto con l’opinionista di ‘Uomini e Donne’, Gianni Sperti. Adesso si è ritornati a discutere della sua vita privata ed ecco che èta fuori la notizia che non ti aspetti. Nonostante stia sempre cercando di mantenere il massimo del riserbo, la conduttrice televisiva potrebbe ben presto fidanzarsi ufficialmente, almeno stando alle ultime indiscrezioni. Parlando proprio di Gianni Sperti, lui ha attaccato pesantementenei giorni scorsi: “L’amicizia, come l’amore, richiede quasi altrettanta arte di una figura di danza ben riuscita. Ci vuole molto slancio e molto controllo, molti scambi di parole e moltissimi silenzi. Soprattutto molto ...

