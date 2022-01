Nuoto, Mondiali Giappone 2022: ipotesi rinvio per Covid (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il rischio Covid incombe sui Mondiali di Nuoto 2022 in programma a partire da metà maggio a Fukuoka, in Giappone. Il paese nipponico sta infatti attraversando un momento di picco nei contagi, e in generale a preoccupare è la situazione anche negli altri Paesi partecipanti: al momento, tra l’altro, il Giappone ha vietato l’ingresso nel paese ai visitatori internazionali. Per questo motivo, la Fina e il Comitato Organizzatore hanno programmato un incontro virtuale nella giornata di venerdì per discutere su un eventuale cambio di data della competizione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il rischioincombe suidiin programma a partire da metà maggio a Fukuoka, in. Il paese nipponico sta infatti attraversando un momento di picco nei contagi, e in generale a preoccupare è la situazione anche negli altri Paesi partecipanti: al momento, tra l’altro, ilha vietato l’ingresso nel paese ai visitatori internazionali. Per questo motivo, la Fina e il Comitato Organizzatore hanno programmato un incontro virtuale nella giornata di venerdì per discutere su un eventuale cambio di data della competizione. SportFace.

