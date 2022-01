Novara-Dukla Liberec oggi | Champions League volley 2022 | orario | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 gennaio 2022)giovedì 20 gennaio si disputerà il match tra Igor Gorgonzolae VK, valido per il quarto turno della fase a gironi della CEV. Le igorine occupano attualmente il primo posto nel Girone C avendo inanellato tre vittorie per 3-0 in altrettante partite. Una vittoria nel match odierno contro le ceche permettere alla squadra piemontese di mettere una seria ipoteca sul primo posto nel raggruppamento, che significherebbe qualificazione certa per quarti di finale. Cristina Chirichella e compagne arrivano a questo match da grandissime favorite. Ilè infatti ancora fermo a quota 0 sia nei punti guadagnati sia nei set vinti, senza mai aver dato realmente ...