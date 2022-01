Notte romantica per Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme al GF vip (Di giovedì 20 gennaio 2022) Non solo litigi al Grande Fratello vip, ma anche nuovi amori e baci appassionati. Dopo l’ormai consolidata relazione fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, il recente fidanzamento tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni e la scintilla scoppiata fra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, ora è il turno di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. I due concorrenti hanno iniziato a frequentarsi da poco, ma fra loro è già percepibile una certa sintonia. L’imprenditore napoletano ha ammesso di essere molto preso dalla modella, nonostante i dubbi iniziali di lei. Calemme, infatti, se in un primo momento si era avvicinata a lui, ha poi fatto retromarcia. Questo perché aveva intenzione di capire se la persona che stava frequentando al di fuori del reality l’avrebbe aspettata. Durante una precedente puntata, però, ... Leggi su diredonna (Di giovedì 20 gennaio 2022) Non solo litigi al Grande Fratello vip, ma anche nuovi amori e baci appassionati. Dopo l’ormai consolidata relazione fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, il recente fidanzamento tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni e la scintilla scoppiata fra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, ora è il turno di. I due concorrenti hanno iniziato a frequentarsi da poco, ma fra loro è già percepibile una certa sintonia. L’imprenditore napoletano ha ammesso di essere molto preso dalla modella, nonostante i dubbi iniziali di lei., infatti, se in un primo momento si era avvicinata a lui, ha poi fatto retromarcia. Questo perché aveva intenzione di capire se la persona che stava frequentando al di fuori del reality l’avrebbe aspettata. Durante una precedente puntata, però, ...

