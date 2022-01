Notizia da Castel Volturno, Spalletti esulta: recuperato un altro giocatore (Di giovedì 20 gennaio 2022) Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 15 per la 23esima giornata di Serie A. FOTO: SSC Napoli – Osimhen La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con torello e lavoro finalizzato al possesso palla. Successivamente circuito di forza e partitina con le sponde. INTERA SEDUTA PER INSIGNE Insigne ha svolto lavoro con il gruppo. Ospina ha fatto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo. FONTE E FOTO IN EVIDENZA: SSC Napoli Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 15 per la 23esima giornata di Serie A. FOTO: SSC Napoli – Osimhen La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con torello e lavoro finalizzato al possesso palla. Successivamente circuito di forza e partitina con le sponde. INTERA SEDUTA PER INSIGNE Insigne ha svolto lavoro con il gruppo. Ospina ha fatto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo. FONTE E FOTO IN EVIDENZA: SSC Napoli

