Non solo Djokovic, l'Australia stoppa il surfista Slater: "No vax, no play" (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il governo Australiano mantiene il pugno duro a difesa dei confini nazionali nei confronti dei non vaccinati. Nessuna eccezione, neppure per i campioni del mondo. Stavolta a rischio la partecipazione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il governono mantiene il pugno duro a difesa dei confini nazionali nei confronti dei non vaccinati. Nessuna eccezione, neppure per i campioni del mondo. Stavolta a rischio la partecipazione ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? À LA GUERRE COMME À LA GUERRE Modalità COMBAT attivata: fino al ritiro di ogni tipo di green pass si spende solo… - albertoangela : Una storia antica quella dell’@UniPadova, che proprio quest’anno compie 800 anni. Non solo la conservazione, con la… - AlbertoBagnai : @sherpa810 Se ho detto Vaccinopoli sarà Vaccinopoli, e non solo in Italia. ?? Lo sai che dovrei imparare a stare zit… - RinoRizzardi : RT @cittadini_di_B: Tachipirina e vigile attesa “Era solo un consiglio” Prossimamente: “Il vaccino non era obbligatorio, avete firmato il… - liccardimaria88 : @Menefreghista97 Solw le odia andiamo non passa gg se non fa battute a jess e ogni volta mai difeso luli anche in p… -