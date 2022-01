Non si parla che di ‘pensiero unico’, ma poi si scopre che tutti possono dire tutto ovunque (Di giovedì 20 gennaio 2022) di Roberto Del Balzo Da ogni latitudine politica e mediatica, che siano interventi lunghi un respiro nei vari talk televisivi oppure un po’ di inchiostro che arriva da una penna annacquata – che si raddrizza in un rigurgito di orgoglio incidendo la carta con quel desiderio di distinguersi almeno una volta nella vita – in molti ricorrono a quelle due parole, ovvero pensiero unico, per indicare la condizione del giornalismo italiano e in generale dell’impalcatura costruita giorno dopo giorno durante questo tempo di pandemia dal governo, dai media e da quell’esilarante mondo dei social. Il filosofo ci annuncia che più che dell’immunità di gregge tanto decantata è rimasto solo il gregge, un popolo belante, neppure troppo, davanti alla beatificazione del presidente del consiglio e delle scelte che ha fatto e che farà. Guardando a destra un nutrito gruppo di giornalisti e opinionisti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) di Roberto Del Balzo Da ogni latitudine politica e mediatica, che siano interventi lunghi un respiro nei vari talk televisivi oppure un po’ di inchiostro che arriva da una penna annacquata – che si raddrizza in un rigurgito di orgoglio incidendo la carta con quel desiderio di distinguersi almeno una volta nella vita – in molti ricorrono a quelle due parole, ovvero pensiero unico, per indicare la condizione del giornalismo italiano e in generale dell’impalcatura costruita giorno dopo giorno durante questo tempo di pandemia dal governo, dai media e da quell’esilarante mondo dei social. Il filosofo ci annuncia che più che dell’immunità di gregge tanto decantata è rimasto solo il gregge, un popolo belante, neppure troppo, davanti alla beatificazione del presidente del consiglio e delle scelte che ha fatto e che farà. Guardando a destra un nutrito gruppo di giornalisti e opinionisti ...

Advertising

ItaliaViva : Beppe Grillo indagato nell'ambito della vicenda Open? Stanno riscrivendo il concetto di contrappasso. C'è da dire… - La7tv : #lariachetira La costituzionalista Anna Chimenti: 'Qui in Inghilterra fino a dicembre a chi metteva la mascherina v… - elenabonetti : Oggi ho siglato in Rai insieme alla Presidente Soldi il memorandum “#NoWomenNoPanel. Senza donne non se ne parla'.… - stenoxxx : @Cambiacasacca Se c'è sempre stata una cosa che mi stava e mi sta sul cazzo è quel fottuto bastardo che arrivava in… - SangueOssaAnima : RT @fabioskyblue: Vedere le fan di soleil scandalizzarsi per uno dei momenti più iconici del GF Quando la loro prediletta non parla..ma fa… -