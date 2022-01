“Non può farlo”. GF Vip, Alfonso Signorini vuota il sacco: la verità su Katia Ricciarelli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Al ‘GF Vip’ le polemiche sono praticamente all’ordine del giorno e una delle concorrenti più in vista è Katia Ricciarelli. La soprano ha ricevuto numerose critiche da parte di alcuni gieffini, tra cui Lulù Selassié e Miriana Trevisan, ma nonostante anche da fuori avessero chiesto la sua squalifica, la produzione ha preferito mantenerla in gioco. Adesso su di lei è intervenuto il conduttore Alfonso Signorini, che ha fornito una sua considerazione molto netta, che potrebbe innescare altre proteste. Prima di parlarvi di Alfonso Signorini e Katia Ricciarelli, Delia Duran ha spiegato il perché, dopo un primo sfogo, ha deciso di non lasciare il marito, cosa che aveva fatto storcere il naso ad alcune vippone: “Sono in una fase di confusione ti giuro. Non ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Al ‘GF Vip’ le polemiche sono praticamente all’ordine del giorno e una delle concorrenti più in vista è. La soprano ha ricevuto numerose critiche da parte di alcuni gieffini, tra cui Lulù Selassié e Miriana Trevisan, ma nonostante anche da fuori avessero chiesto la sua squalifica, la produzione ha preferito mantenerla in gioco. Adesso su di lei è intervenuto il conduttore, che ha fornito una sua considerazione molto netta, che potrebbe innescare altre proteste. Prima di parlarvi di, Delia Duran ha spiegato il perché, dopo un primo sfogo, ha deciso di non lasciare il marito, cosa che aveva fatto storcere il naso ad alcune vippone: “Sono in una fase di confusione ti giuro. Non ...

Ultime Notizie dalla rete : Non può Sanremo 2022: Amadeus annuncia al Tg1 i brani delle cover. Ecco l'elenco completo ... ' Live and let die ' (Paul MC Cartney) con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio DITONELLAPIAGA e RETTORE: ' Nessuno mi può giudicare ' (Caterina Caselli) MICHELE BRAVI: ' Io vorrei non vorrei...

A cena da Maria Latella: tutto sul programma di Sky Tg24 D'altronde, andando in onda la prima puntata a pochi giorni dalle votazioni, la corsa al Quirinale non può che essere il tema principale.

