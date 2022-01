No all’aumento delle tasse, condoni e nostalgia di Alfredo Romeo: la risposta del centrodestra al Salva-Napoli di Manfredi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Domani in consiglio comunale approda il Salva-Napoli, l’accordo che la giunta Manfredi ha stilato col Governo Draghi al fine di Salvare Palazzo San Giacomo dal baratro in cui era spinto da 5 miliardi di debito, il lascito di De Magistris e dei suoi predecessori. Palazzo Chigi è pronto a sborsare 1,3 miliardi di euro. Ma non c’è un attimo da perdere: per mettere nero su bianco l’accordo entro la data fissata del 15 febbraio, bisogna passare prima per il consiglio comunale. Per questo, già stamattina il centrodestra napoletano ha voluto dire la sua. E le parole più interessanti sono uscite dalla bocca di Salvatore Guangi, consigliere di Forza Italia di lungo corso. Il quale ha mostrato una certa nostalgia per i tempi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Domani in consiglio comunale approda il, l’accordo che la giuntaha stilato col Governo Draghi al fine dire Palazzo San Giacomo dal baratro in cui era spinto da 5 miliardi di debito, il lascito di De Magistris e dei suoi predecessori. Palazzo Chigi è pronto a sborsare 1,3 miliardi di euro. Ma non c’è un attimo da perdere: per mettere nero su bianco l’accordo entro la data fissata del 15 febbraio, bisogna passare prima per il consiglio comunale. Per questo, già stamattina ilnapoletano ha voluto dire la sua. E le parole più interessanti sono uscite dalla bocca ditore Guangi, consigliere di Forza Italia di lungo corso. Il quale ha mostrato una certaper i tempi ...

anteprima24 : ** No all'aumento delle tasse, condoni e nostalgia di Alfredo Romeo: la risposta del #Centrodestra al Salva-#…

