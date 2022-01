Nintendo Switch: disponibile il nuovo aggiornamento 13.2.1 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo diverse settimane dall’ultimo aggiornamento, questo mese è stato finalmente rilasciato il nuovo firmware 13.2.1 per Nintendo Switch: vediamo quali modifiche e aggiustamenti sono stati apportati Anche se ci troviamo solo all’inizio del 2022, questi ultimi giorni sono stati caratterizzati da novità stravolgenti per l’industria videoludica, tutto grazie alla recente acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Il prezzo che questo titano del mondo tecnologico ha dovuto pagare, equivalente a circa 70 miliardi di dollari, dimostra il gigantesco divario che si frappone tra essa e le altre aziende videoludiche, dimostrando di trovarsi in un campionato totalmente a parte. Nonostante ciò, Microsoft e la sua Xbox rimangono ancora al terzo posto nella classifica delle più importanti compagnie dell’industria, ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo diverse settimane dall’ultimo, questo mese è stato finalmente rilasciato ilfirmware 13.2.1 per: vediamo quali modifiche e aggiustamenti sono stati apportati Anche se ci troviamo solo all’inizio del 2022, questi ultimi giorni sono stati caratterizzati da novità stravolgenti per l’industria videoludica, tutto grazie alla recente acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Il prezzo che questo titano del mondo tecnologico ha dovuto pagare, equivalente a circa 70 miliardi di dollari, dimostra il gigantesco divario che si frappone tra essa e le altre aziende videoludiche, dimostrando di trovarsi in un campionato totalmente a parte. Nonostante ciò, Microsoft e la sua Xbox rimangono ancora al terzo posto nella classifica delle più importanti compagnie dell’industria, ...

