Netflix rilascerà oltre 20 drammi e film coreani nel 2022

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 20 gennaio 2022)ha appena rilasciato un nuovo trailer promozionale in cui vengono mostrati in anteprima20 nuoviche arriveranno sulla piattaforma nel0.ha pubblicato un nuovo trailer promozionale che mostra20 dei suoi prossimi, in arrivo nel. Il gigante dello streaming ha presentato in anteprima20 nuovi titoli, tra i quali figura anche l'attesissima serie apocalittica di zombi All Of Us Are Dead, che sarà la prima a debuttare il 28 gennaio. Twenty Five Twenty One, con Kim Tae Ri e Nam Joo Hyuk, sarà invece una nuova serie poliziesca sugli UFO Glitch con Jeon Yeo Been. ...