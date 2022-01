Negli Usa la cultura woke va all’attacco della filantropia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il caso può apparire persino un po’ strano, al limite, ma prima o poi doveva capitare. E dove, se non Negli Stati Uniti? Cioè nel paese in cui per radicata e robusta tradizione etica e liberale, e con una evidente ricaduta positiva anche nella società, i cittadini “sono sempre stati liberi di donare alle cause senza scopo di lucro in cui credono”. Le charity, la filantropia di origine religiosa oppure laica da sempre alla base del sistema di welfare, educativo, sanitario americano sono un punto di riferimento la cui libertà non è mai stata messa in discussione. Fino a ora. Ma ora, segnala una “opinion” del Wall Street Journal firmata da Jeremy D. Tedesco, membro attivo di una delle più importanti charity, la “cancel culture mette nel mirino” il sistema stesso della filantropia. Prima o poi doveva capitare, viene da ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il caso può apparire persino un po’ strano, al limite, ma prima o poi doveva capitare. E dove, se nonStati Uniti? Cioè nel paese in cui per radicata e robusta tradizione etica e liberale, e con una evidente ricaduta positiva anche nella società, i cittadini “sono sempre stati liberi di donare alle cause senza scopo di lucro in cui credono”. Le charity, ladi origine religiosa oppure laica da sempre alla base del sistema di welfare, educativo, sanitario americano sono un punto di riferimento la cui libertà non è mai stata messa in discussione. Fino a ora. Ma ora, segnala una “opinion” del Wall Street Journal firmata da Jeremy D. Tedesco, membro attivo di una delle più importanti charity, la “cancel culture mette nel mirino” il sistema stesso. Prima o poi doveva capitare, viene da ...

