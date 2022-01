NBA 2021-2022, i risultati della notte (20 gennaio): Milwaukee batte Memphis. Chicago, Philadelphia, Brooklyn e Miami ok, male i Jazz e i Lakers (Di giovedì 20 gennaio 2022) Continua la stagione 2021-2022 di NBA. Nella notte si sono disputate ben tredici partite e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a vedere tutti i risultati e le migliori prestazioni di giornata. Il pomeriggio statunitense si apre con la vittoria di Philadelphia, che supera Orlando per 123-110 grazie a uno scatenato Joel Embiid (per lui addirittura 50 punti e 12 rimbalzi). Non bastano, invece, ai Magics i 32 punti di Mo Bomba. Sorride anche Brooklyn, che nel finale resiste al ritorno di Washington e chiude per 118-119. Decisivi Kyrie Irving con 30 punti e James Harden con 18 punti, 8 rimbalzi e 9 assist. Uno strepitoso Trae Young porta Atlanta al successo con 37 punti e 14 assist. Gli Hawks rimontano Minnesota e si impongono per 134-122. Buona la prova del nostro Danilo ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) Continua la stagionedi NBA. Nellasi sono disputate ben tredici partite e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a vedere tutti ie le migliori prestazioni di giornata. Il pomeriggio statunitense si apre con la vittoria di, che supera Orlando per 123-110 grazie a uno scatenato Joel Embiid (per lui addirittura 50 punti e 12 rimbalzi). Non bastano, invece, ai Magics i 32 punti di Mo Bomba. Sorride anche, che nel finale resiste al ritorno di Washington e chiude per 118-119. Decisivi Kyrie Irving con 30 punti e James Harden con 18 punti, 8 rimbalzi e 9 assist. Uno strepitoso Trae Young porta Atlanta al successo con 37 punti e 14 assist. Gli Hawks rimontano Minnesota e si impongono per 134-122. Buona la prova del nostro Danilo ...

sportface2016 : #NBA75 2021/2022: i #Nuggets superano i #Clippers ai supplementari, ritorno alla vittoria per i #Bulls - AggioValentino : RT @bball_evo: NBA ?????? - Mai come quest'anno ci sono tanti giocatori nettamente migliorati rispetto la scorsa stagione: chi sarà il 'Most I… - bball_evo : NBA ?????? - Mai come quest'anno ci sono tanti giocatori nettamente migliorati rispetto la scorsa stagione: chi sarà i… - zazoomblog : NBA 2021-2022 i risultati della notte (19 gennaio): Golden State domina Detroit Towns fa volare Minnesota - #2021-… - zazoomblog : NBA 2021-2022: calendario risultati e classifiche aggiornate delle due Conference - #2021-2022: #calendario… -