Nazioni Unite, risoluzione per combattere i negazionismi dell’Olocausto (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approva una risoluzione caldeggiata da Israele rivolta a combattere la negazione dell’Olocausto. La risoluzione è stata approvata per consenso, senza alcuna votazione formale. La risoluzione fornirà una classificazione specifica per la negazione dell’Olocausto, utilizzando la definizione di lavoro messa insieme dall’International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra). Inoltre, la risoluzione fornirà raccomandazioni su come i Paesi firmatari possono affrontare il fenomeno e richiederà ai social network di rimuovere i post che rientrano nella definizione Ihra. Si tratta della seconda approvazione da parte dell’Assemblea generale Onu di una risoluzione proposta da Israele dalla ... Leggi su strumentipolitici (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’Assemblea generale delleha approva unacaldeggiata da Israele rivolta ala negazione. Laè stata approvata per consenso, senza alcuna votazione formale. Lafornirà una classificazione specifica per la negazione, utilizzando la definizione di lavoro messa insieme dall’International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra). Inoltre, lafornirà raccomandazioni su come i Paesi firmatari possono affrontare il fenomeno e richiederà ai social network di rimuovere i post che rientrano nella definizione Ihra. Si tratta della seconda approvazione da parte dell’Assemblea generale Onu di unaproposta da Israele dalla ...

