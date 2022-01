Nandez-Napoli, nulla da fare per gennaio: il motivo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il calciomercato di gennaio ha visto arrivare Axel Tuanzebe a Napoli: il difensore inglese ha sostituito il partente Kostas Manolas. Il classe ’97 arrivato dal Manchester United potrebbe essere l’unico acquisto di questa sessione di mercato. Nahitan Nandez Il nome che sta circolando nuovamente negli ultimi giorni è quello di Nahitan Nandez. Il centrocampista del Cagliari è seguito da tempo da Giuntoli, ma difficilmente sarà acquistato dal Napoli in questa sessione di calciomercato. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’uruguaiano non è tra le priorità di Luciano Spalletti. Il tecnico ex Inter considera il reparto completo e al massimo vorrebbe un altro regista e non un mediano che sappia fare anche il regista. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il calciomercato diha visto arrivare Axel Tuanzebe a: il difensore inglese ha sostituito il partente Kostas Manolas. Il classe ’97 arrivato dal Manchester United potrebbe essere l’unico acquisto di questa sessione di mercato. NahitanIl nome che sta circolando nuovamente negli ultimi giorni è quello di Nahitan. Il centrocampista del Cagliari è seguito da tempo da Giuntoli, ma difficilmente sarà acquistato dalin questa sessione di calciomercato. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’uruguaiano non è tra le priorità di Luciano Spalletti. Il tecnico ex Inter considera il reparto completo e al massimo vorrebbe un altro regista e non un mediano che sappiaanche il regista.

