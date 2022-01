Muore a 63 anni Sandro Pallotta, ex presidente della Cia Macerata. Lutto nel mondo dell'agricoltura (Di giovedì 20 gennaio 2022) Macerata - Lutto nel mondo dell'agricoltura. L'altra notte, all'ospedale di Macerata, è spirato Sandro Pallotta. Aveva 63 anni. Da qualche tempo era malato. Il maceratese è stato presidente della Cia ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 20 gennaio 2022)nel. L'altra notte, all'ospedale di, è spirato. Aveva 63. Da qualche tempo era malato. Il maceratese è statoCia ...

