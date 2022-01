MUGO Retail, per una spesa sostenibile a salvaguardia dell’ambiente (Di giovedì 20 gennaio 2022) Cosa possiamo fare per tutelare l’ambiente? E’ molto semplice, la risposta è MUGO Retail. Ma di cosa si sta parlando? MUGO Retail-Pianetadonne MUGO è un’ innovativa start-up italiana nata nel 2020 con l’obiettivo di azzerare le emissioni di anidride carbonica che incidono sul clima. Infatti, il suo nome deriva proprio dal Pino MUGO, un sempreverde tipico delle Alpi, in grado proprio di assorbire le quantità di CO2, salvaguardando così il clima e l’ambiente. Ma cosa c’entra con la spesa? Più specificamente MUGO Retail permette ai consumatori di acquistare prodotti in modo responsabile, non solo facendo riferimento al prezzo o alla qualità, due indicatori che generalmente si tengono conto durante gli acquisti, ma soprattutto con ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 20 gennaio 2022) Cosa possiamo fare per tutelare l’ambiente? E’ molto semplice, la risposta è. Ma di cosa si sta parlando?-Pianetadonneè un’ innovativa start-up italiana nata nel 2020 con l’obiettivo di azzerare le emissioni di anidride carbonica che incidono sul clima. Infatti, il suo nome deriva proprio dal Pino, un sempreverde tipico delle Alpi, in grado proprio di assorbire le quantità di CO2, salvaguardando così il clima e l’ambiente. Ma cosa c’entra con la? Più specificamentepermette ai consumatori di acquistare prodotti in modo responsabile, non solo facendo riferimento al prezzo o alla qualità, due indicatori che generalmente si tengono conto durante gli acquisti, ma soprattutto con ...

Advertising

SelvaggiaF : ?? Top #news #startup: le notizie che ogni #founder dovrebbe conoscere ?? Mugo Retail propone una spesa a impatto ze… - telodogratis : Consumi: Mugo retail, in-store e online una spesa a impatto zero - zazoomblog : Consumi: Mugo retail in-store e online una spesa a impatto zero - #Consumi: #retail #in-store #online - informazionecs : MUGO RETAIL: IN-STORE E ONLINE UNA SPESA A IMPATTO ZERO -

Ultime Notizie dalla rete : MUGO Retail Un'app ti dice quanta CO2 emetti facendo la spesa MUGO Retail - questa il nome della soluzione - offre in sostanza ai retailer la possibilità di stimare e comunicare in tempo reale al proprio cliente le emissioni generate dai prodotti scelti, ...

Start up. Mugo Retail propone una spesa a impatto zero La spesa diventa sostenibile - Mugo Retail . Secondo i più recenti sondaggi, tre consumatori su quattro si dicono disposti a cambiare le proprie abitudini di acquisto per ridurre il loro impatto sul clima. Una mano la dà l a start ...

Mugo Retail propone una spesa a impatto zero Avvenire Un’app ti dice quanta CO2 emetti facendo la spesa Milano, 19 gen. (askanews) – Con una app tenere traccia dell’impatto climatico dei propri acquisti e scegliere sia i prodotti più green sia anche di compensare l’impronta ambientale aderendo a progett ...

Una nuova tecnologia guida i consumatori verso percorsi di acquisto sostenibile Secondo i più recenti sondaggi, tre consumatori su quattro si dicono disposti a cambiare le proprie abitudini di acquisto per ridurre il loro impatto sul clima. Una mano la dà la start up italiana Mug ...

- questa il nome della soluzione - offre in sostanza ai retailer la possibilità di stimare e comunicare in tempo reale al proprio cliente le emissioni generate dai prodotti scelti, ...La spesa diventa sostenibile -. Secondo i più recenti sondaggi, tre consumatori su quattro si dicono disposti a cambiare le proprie abitudini di acquisto per ridurre il loro impatto sul clima. Una mano la dà l a start ...Milano, 19 gen. (askanews) – Con una app tenere traccia dell’impatto climatico dei propri acquisti e scegliere sia i prodotti più green sia anche di compensare l’impronta ambientale aderendo a progett ...Secondo i più recenti sondaggi, tre consumatori su quattro si dicono disposti a cambiare le proprie abitudini di acquisto per ridurre il loro impatto sul clima. Una mano la dà la start up italiana Mug ...