Morto Sergio Lepri | direttore dell' ANSA dal 1962 al 1990

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Intervento del giornalista ed ex, intervistato dalLuigi Contu durante un Forum nella sede'agenzia a Roma. 20 gennaio 2022

Lepri: il più longevo direttore dell'Ansa aveva 102 anni. Nato a Firenze, aveva fatto la guerra quale sergente dell'Esercito prima di passare alla Resistenza dopo l'Armistizio. Aveva ...AGI -Lepri, giornalista e storico direttore dell'Ansa dal 1962 al 1990,a 102 anni. Lepri era nato a Firenze nel 1919, dove si era laureato in filosofia nel 1940 con una tesi era sull'estetica ...Sergio Lepri, giornalista e storico direttore dell'Ansa dal 1962 al 1990, è morto a 102 anni. Lepri era nato a Firenze nel 1919, dove si era laureato in filosofia nel 1940 con una tesi era sull'esteti ...Quella di Sergio Lepri èstata una vita dedicata al giornalismo, cui lascia anche una eredità tangibile fatta di manuali per la professione, di cui l'ultimo e' del 2011, 'News, manuale di linguaggio e ...