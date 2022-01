Morto Gaspard Ulliel | l’incidente che ha tolto la vita all’attore 37enne

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Addio a, attore franceseche si è spento in seguito a un incidente sugli sci mentre si trovava in vacanza con la famiglia a Rosières, sulle alpi francesi. La tragica fatalità è avvenuta martedì 18 gennaio, intorno alle ore 16. Stando alle prime ricostruzioni, l’attore è stato trovato dai soccorritori privo di sensi, e le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche. Vi raccomandiamo... Addio a Jean-Marc Vallée, il regista di Dallas Buyers Club e Big Little Lies L'uomo, di origini canadesi, aveva 58 anni ed ènella sua baita vicino Quebec City la mattina del 25 dicembre. Le cause del decesso non sono... Nonostante sia stato traportato d’urgenza presso l’ospedale universitario ...

ieri a 37 anniUlliel, uno degli attori più promettenti di Francia. Era noto al grande pubblico per la sua interpretazione di Yves Saint Laurent nel biopic omonimo e per il film "Una ...Ha perso la vita in un incidente sulla neve. Era stato il giovane Hannibal Lecter in 'Le origini del male' e aveva interpretato Yves Saint - Laurent Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading."Moon Knight" è la nuova serie Marvel in uscita il 30 marzo 2022 su Disney+ ed è tratta dall'omonimo fumetto creato negli anni Settanta da Doug Moench e Don Perlin.L a Francia ha perso uno dei suoi interpreti più richiesti e promettenti. Gaspard Ulliel, 37 anni anni, attore e testimonial di diversi e importanti brand internazionali, è morto dopo uno scontro con ...