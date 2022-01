Morto Camillo Milli | uno dei grandi protagonisti della commedia italiana

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Nella clinica di Genova dove era stato ricoverato per i postumi del Covid, è oggil'attore, uno dei mattatoridegli anni '80

GoalItalia : Il cinema piange Camillo Milli, presidente della Longobarda nel film 'L'allenatore nel pallone' ?? - repubblica : È morto Camillo Milli, un grande della commedia: da 'Il marchese del Grillo' a 'L'allenatore nel pallone' con Banfi - Corriere : Addio all’attore Camillo Milli, era il presidente della Longobarda allenata da Canà-Banfi - BoemiSalvatore : RT @gippu1: Nel cuore del calciomercato più triste che si ricordi, è morto Camillo Milli (1929-2022): ovvero il commendator Borlotti, presi… - rep_genova : Cinema: è morto l'attore Camillo Milli Aveva 92 anni. E' stato tra protagonisti della commedia italiana [aggiorname… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Camillo

Un'altra vittima di questo maledetto virus L'attoreMilli , 91 anni, èa Genova, dove viveva da anni. Ne dà notizia la famiglia. Nato a Milano l'1 agosto 1929, ha debuttato sul grande schermo con 'Ragazze d'oggi' di Luigi Zampa ma è stato ...a Genova dove risiedeva ormai da anni, l'attoreMilli . Aveva 91 anni. A darne notizia la famiglia con un breve comunicato. Per gli amanti della commedia italiana anni '80, fu l'...E' morto a Genova a 91 anni l'attore Camillo Milli, il 'mitico' presidente della Longobarda del film 'L'allenatore nel Pallone'. Da qualche tempo era ricoverato in una clinica di Genova per i postumi ...E' morto a Genova a 92 anni l'attore Camillo Milli, il 'mitico' presidente della Longobarda del film «L'allenatore nel Pallone». Numerosi i ruoli di prelati che interpretò, «In nome del Papa Re di Lui ...