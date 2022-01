Morto Camillo Milli | è stato il presidente dell’Allenatore nel Pallone

(Di giovedì 20 gennaio 2022)oggi all’età di 91 anni. Il celebre attore, una vita passata davanti alle telecamere, si è spento a Genova, dove viveva da anni. Nacque invece a Milano, nel 1929. Prima attore di teatro, poi protagonista al cinema. E’mattatore della commedia all’italiana: innumerevoli le pellicole a cui ha preso parte. La più celebre, forse, quella con Lino Banfi ‘L’allenatore nel’. Il film cult con Banfi allenatore della Longobarda, vedevadi quella stessa squadra. Era lui, nel film, a promettere a Oronzo Canà giocatori improbabili: Maradona, Van Basten eccetera. O meglio, solo una percentuale di loro. Non solo cinema e teatro:protagonista anche in Tv, nel ruolo di Ugo Monti nella ...

AGI - L'attoreMilli, 91 anni, èoggi a Genova, dove viveva da anni. A darne notizia, la famiglia. Milli, nato a Milano l'1 agosto 1929, aveva debuttato sul grande schermo nel 1955 con 'Ragazze d'oggi' ...Milli , uno dei grandi della commedia italiana. L'attore è deceduto oggi all'età di 91 anni a Genova , dove viveva da anni. A dare la triste notizia la famiglia. Stando a quanto ...L'attore Camillo Milli, 91 anni, è morto oggi a Genova, dove viveva da anni. Ne dà notizia la famiglia. Milli, nato a Milano l'1 agosto 1929, ha debuttato sul grande schermo con "Ragazze d'oggi" di ...Protagonista di molti lavori dal teatro alla televisione passando per il cinema, Camillo Milli, alias Borlotti, è morto oggi a Genova Per i calciofili amanti anche del cinema, o viceversa, sarà per ...