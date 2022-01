Miriana Trevisan sotto choc dopo le parole di Delia. Ecco cosa ha detto… (Di giovedì 20 gennaio 2022) Miriana Trevisan e Delia Duran hanno instaurato fin da subito nella casa del Grande Fratello Vip una bella amicizia. Delia, infatti ha trovato una confidente in Miriana. Ma adesso sembra che qualcosa sia cambiato. La showgirl ha supportato l’ultima entrata da subito nella discussione e nei litigi con Soleil Sorge ha preso le sue parti. Scopri anche Come guardare le repliche di Grande Fratello VIP Le parole choc di Delia e i dubbi di Miriana Trevisan Miriana Trevisan si è confidata con Nathaly Caldonazzo dicendo che vi è una frase detta da Delia che l’ha scioccata. La moglie di Alex Belli infatti, alla coinquilina avrebbe detto: “di aver ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 20 gennaio 2022)Duran hanno instaurato fin da subito nella casa del Grande Fratello Vip una bella amicizia., infatti ha trovato una confidente in. Ma adesso sembra che qualsia cambiato. La showgirl ha supportato l’ultima entrata da subito nella discussione e nei litigi con Soleil Sorge ha preso le sue parti. Scopri anche Come guardare le repliche di Grande Fratello VIP Ledie i dubbi disi è confidata con Nathaly Caldonazzo dicendo che vi è una frase detta dache l’ha scioccata. La moglie di Alex Belli infatti, alla coinquilina avrebbe detto: “di aver ...

