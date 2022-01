Mino Raiola, peggiorano le condizioni di salute. La Bild: 'E' in terapia intensiva' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ore di angoscia per . L'italo - olandese, procuratore di varie star del calcio mondiale, sarebbe ancora ricoverato al San Raffaele di Milano e le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate. Leggi ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ore di angoscia per . L'italo - olandese, procuratore di varie star del calcio mondiale, sarebbe ancora ricoverato al San Raffaele di Milano e le suedisarebbero peggiorate. Leggi ...

Advertising

MinoRaiola : Mino Raiola è stato sottoposto a controlli medici ordinari che hanno necessitato di anestesia. Si tratta di control… - Gazzetta_it : Paura per Mino Raiola: operato d’urgenza al San Raffaele - Paolo18030138 : RT @mirkonicolino: (#Bild) Nonostante le smentite dei giorni scorsi, le condizioni di Mino #Raiola sarebbero gravi. L'agente di calciatori… - geppetto23 : Ricorda, la cattiveria viaggia sempre con il biglietto di ritorno in tasca. Mino Raiola, peggiorano le sue condizio… - Silvia67850030 : Bild, Mino Raiola è grave: sarebbe ricoverato in terapia intensiva -