Mino Raiola è morto? Situazione tragica: le notizie dall’ospedale (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Situazione di Mino Raiola si sta aggravando sempre di più e tutti sono in ansia per le sorti del noto procuratore. Il ricovero di Mino Raiola all’ospedale San Raffaele di Milano si sta protraendo sempre di più per le lunghe e ormai da giorni si susseguono notizie sempre più preoccupanti sul suo conto. Non sono bastate infatti le rassicurazioni del suo staff che ha parlato di una serie di esami programmati per un’infezione al polmone non legata al Coronavirus ma mai realmente specificata. A riportare la notizia della Situazione estremamente complicata del più famoso procuratore del mondo è stata la Bild che dalla Germania ha fatto trapelare come le condizioni di Raiola siano molto gravi e severe facendo temere il peggio. Uno dei massimi giornali ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ladisi sta aggravando sempre di più e tutti sono in ansia per le sorti del noto procuratore. Il ricovero diall’ospedale San Raffaele di Milano si sta protraendo sempre di più per le lunghe e ormai da giorni si susseguonosempre più preoccupanti sul suo conto. Non sono bastate infatti le rassicurazioni del suo staff che ha parlato di una serie di esami programmati per un’infezione al polmone non legata al Coronavirus ma mai realmente specificata. A riportare la notizia dellaestremamente complicata del più famoso procuratore del mondo è stata la Bild che dalla Germania ha fatto trapelare come le condizioni disiano molto gravi e severe facendo temere il peggio. Uno dei massimi giornali ...

Gazzetta_it : La Bild: 'Raiola in terapia intensiva per una malattia polmonare' - sportface2016 : Mino #Raiola ricoverato, la #Bild rivela: 'E' in terapia intensiva per una malattia polmonare' - MinoRaiola : Mino Raiola è stato sottoposto a controlli medici ordinari che hanno necessitato di anestesia. Si tratta di control… - infoitsport : La Bild: 'Mino Raiola in terapia intensiva dopo l'operazione'. Lo staff smentisce - Ticinonline : Come sta veramente Mino Raiola? Il mondo del calcio è in ansia #milano #minoraiola #calcio -