Milano | rapine ai giovani nelle zone della movida | arrestati i rapper Baby Gang e Neima Ezza

(Di giovedì 20 gennaio 2022) I due ventenni insieme a un altro diciottenne accusati di aver avvicinato deialle Colonne di San Lorenzo e piazza Vetra e averli bloccati e colpiti con pugni e schiaffi per farsi consegnare denaro e gioielli

fanpage : Sono stati arrestati i rapper Baby Gang e Neima Eizza. Sono accusati di aver minacciato, picchiato e rapinato giova… - Agenzia_Ansa : Arrestati in Lombardia i due rapper Baby Gang e Neima Ezza , sono ritenuti responsabili di alcune rapine #ANSA - poliziadistato : A seguito delle perquisizioni di ieri, nei confronti di 18 giovani, due di loro sono stati fermati a Milano e Torin… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Milano, rapine ai giovani nelle zone della movida: due rapper tra gli arrestati - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Arrestati in Lombardia i due rapper Baby Gang e Neima Ezza , sono ritenuti responsabili di alcune rapine #ANSA https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano rapine

... a vario titolo, di 4commesse ai danni di ragazzi ae a Vignate (). Nell'ordinanza, eseguita ieri trae Sondrio, il gip Manuela Scuderi ha disposto la misura cautelare in ...I tre sono accusati, a vario titolo, di 4commesse ai danni di ragazzi ae a Vignate (). Secondo il racconto dei fatti contenuto nell'ordinanza le giovani vittime, in tre casi, ...Tre giovani, di cui due rapper, sono stati arrestati ieri, a Milano e a Sondrio, dai carabinieri e dalla polizia, perché ritenuti responsabili, a vario titolo, di 4 ...I due giovani cantanti, insieme a un altro ragazzo, avrebbero usato violenza e minacce per farsi consegnare soldi, gioielli e oggetti personali ...