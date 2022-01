Milano Cortina 2026, siglato il protocollo d’intesa con il Ministero per le Politiche Giovanili (Di giovedì 20 gennaio 2022) Milano – La Fondazione Milano Cortina 2026 e il Ministero per le Politiche Giovanili hanno siglato, nella sede del Comitato Organizzatore dei Giochi Invernali del 2026 presso la Torre Allianz di Milano, il protocollo di Intesa che li vedrà impegnati fianco a fianco nella Promozione dello spirito Olimpico e Paralimpico. Il Ministro Fabiana Dadone, il Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, e il CEO, Vincenzo Novari, hanno apposto la loro firma su un documento-quadro di estrema importanza. Il protocollo di Intesa ha origine dalla profonda convinzione che i giovani rappresentino una risorsa indispensabile per il ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 20 gennaio 2022)– La Fondazionee ilper lehanno, nella sede del Comitato Organizzatore dei Giochi Invernali delpresso la Torre Allianz di, ildi Intesa che li vedrà impegnati fianco a fianco nella Promozione dello spirito Olimpico e Paralimpico. Il Ministro Fabiana Dadone, il Presidente della Fondazione, Giovanni Malagò, e il CEO, Vincenzo Novari, hanno apposto la loro firma su un documento-quadro di estrema importanza. Ildi Intesa ha origine dalla profonda convinzione che i giovani rappresentino una risorsa indispensabile per il ...

