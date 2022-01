Milani | “Etruskey | Un risultato storico per il Turismo di Ladispoli e altre undici città”

(Di giovedì 20 gennaio 2022)– “Al castello di Santa Severa, i sindaci di dodicidell’Etruria meridionale hanno firmato l’accordo, davanti al notaio, per la costituzione dell’Associazione DMO, unpere per tutto il comprensorio”. Le parole sono dell’assessore alla cultura Marcoche ha sottoscritto l’intesa a nome dell’amministrazione comunale di. “Il sindaco Alessandro Grando – prosegue– al momento della firma ha espresso la sua soddisfazione per questo, inseguito ma mai raggiunto per decenni, diventato realtà oltre che un altro successo di questa amministrazione. Dodici, trentuno privati, daranno vita a un circuito turistico ...

Ultime Notizie dalla rete : Milani Etruskey

Il Faro online

... davanti al notaio, per la costituzione dell'Associazione DMO, un risultato storico per Ladispoli e per tutto il comprensorio'. Le parole sono dell'assessore alla cultura Marcoche ha ...... davanti al notaio, per la costituzione dell'Associazione DMO, un risultato storico per Ladispoli e per tutto il comprensorio". Le parole sono dell'assessore alla cultura Marcoche ha ...CIVITAVECCHIA - Questa mattina, presso il castello di Santa Severa, i sindaci di dodici città dell'Etruria meridionale hanno firmato l'accordo per la ...Le parole sono dell’assessore alla cultura Marco Milani che ha sottoscritto l’intesa a nome dell’amministrazione comunale di Ladispoli “Questa mattina, al castello di Santa Severa, i sindaci di dodici ...