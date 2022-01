Milan, ultimo piano della difesa: chi è Tanganga, il totem scoperto da Mourinho (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nonostante il sito di Gianluca di Marzio abbia parlato di contatti ancora in corso tra Milan e Lille per Sven Botman, la trattativa per portare il difensore in rossonero è quasi impossibile. Per questo Maldini e Massara si stanno guardando intorno, e i nomi, più o meno, sono sempre quelli: Bailly dello United, Diallo del Psg, Bremer del Torino, Milenkovic della Fiorentina o gli italiani Casale, Viti e Gatti. Nelle ultime ore però, scrive Sportmediaset, ha preso quota anche il nome di Japhet Tanganga, difensore centrale classe 1999 del Tottenham di Conte e Paratici che era stato lanciato da Mourinho. Una trattativa che però incontra alcune resistenze da parte del club londinese, che ha qualche dubbio nel privarsi del giocatore. Gli Spurs potrebbero accontentare il Milan In primis, c'è da ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nonostante il sito di Gianluca di Marzio abbia parlato di contatti ancora in corso trae Lille per Sven Botman, la trattativa per portare il difensore in rossonero è quasi impossibile. Per questo Maldini e Massara si stanno guardando intorno, e i nomi, più o meno, sono sempre quelli: Bailly dello United, Diallo del Psg, Bremer del Torino, MilenkovicFiorentina o gli italiani Casale, Viti e Gatti. Nelle ultime ore però, scrive Sportmediaset, ha preso quota anche il nome di Japhet, difensore centrale classe 1999 del Tottenham di Conte e Paratici che era stato lanciato da. Una trattativa che però incontra alcune resistenze da parte del club londinese, che ha qualche dubbio nel privarsi del giocatore. Gli Spurs potrebbero accontentare ilIn primis, c'è da ...

