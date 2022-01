Milan, chi è Duje Caleta-Car: ruolo, stipendio e skills (VIDEO) (Di giovedì 20 gennaio 2022) Uno dei tanti nomi accostati al Milan è quello di Duje Caleta-Car: scopriamo insieme chi è il giocatore che piace ai rossoneri Leggi su pianetamilan (Di giovedì 20 gennaio 2022) Uno dei tanti nomi accostati alè quello di-Car: scopriamo insieme chi è il giocatore che piace ai rossoneri

Advertising

capuanogio : L’AIA smentisce il #Milan: mai fatte le scuse per l’errore di #Serra, solo il rammarico personale di chi era presen… - Gazzetta_it : 'Vergogna, da terza categoria'. Tifosi furiosi con #Serra. E c'è chi ricorda il caso-Muntari... - DAZN_IT : Jerry, perché ha il collo di una giraffa... avete capito a chi si riferisce Milan Skriniar? ?? 1vs1 con Skriniar è… - Seby_Sarno_ : @easycrits @DiMarzio Il Milan non ragiona così. Non dice 'ok posso spendere 30 milioni. Chi compro?'. Per un giocat… - AndreaZani7 : @pisto_gol Ok… il terreno fa schifo da 1 mesetto. Il Milan ha problemi di rosa da 2 anni. Il resto di chi è la colpa? -