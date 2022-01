Milan, c’è un nome nuovo per la difesa: arriva dalla Francia! (Di giovedì 20 gennaio 2022) Prosegue la ricerca di Paolo Maldini per portare un nuovo difensore in rossonero. Secondo Nicolò Schira c’è un nome nuovo sulla lista del Milan: si tratta di Maxime Estève, centrale del Montpellier classe 2002, che lo scout dei rossoneri sta monitorando negli ultimi mesi. Maxime Esteve, Montpellier Maxime Estève ha debuttato in prima squadra ad agosto e in questi mesi ha realizzato tredici presenze in Ligue 1. Fa parte del giro della nazionale francese under 20 ma ad oggi è fermo da fine novembre a causa di un infortunio muscolare. Simone Borghi Leggi su rompipallone (Di giovedì 20 gennaio 2022) Prosegue la ricerca di Paolo Maldini per portare undifensore in rossonero. Secondo Nicolò Schira c’è unsulla lista del: si tratta di Maxime Estève, centrale del Montpellier classe 2002, che lo scout dei rossoneri sta monitorando negli ultimi mesi. Maxime Esteve, Montpellier Maxime Estève ha debuttato in prima squadra ad agosto e in questi mesi ha realizzato tredici presenze in Ligue 1. Fa parte del giro della nazionale francese under 20 ma ad oggi è fermo da fine novembre a causa di un infortunio muscolare. Simone Borghi

