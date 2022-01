Milan | Bennacer verso il ritorno a Milano Terapie per Tomori

Advertising

Milano, 20 gennaio 2022 " Dopo il beffardo ko contro lo Spezia , ilsi è subito messo al lavoro in vista della supersfida di domenica sera contro la Juventus. La ...rossoneri di Ismael. ...La Costa d'Avorio di Franck Kessié demolisce i campioni in carica dell'Algeria, mandando a casa il compagno di squadra alIsmaële il napoletano Adam Ounas . 3 - 1 per la Costa d'Avorio per una classifica finale del Gruppo E che recita così: Costa d'Avorio punti 7; Guinea Equatoriale 6; Sierra Leone 2; ...Milano, 20 gennaio 2022 – Dopo il beffardo ko contro lo Spezia, il Milan si è subito messo al lavoro in vista della supersfida di domenica sera contro la Juventus. La sorpresa nel match di San Siro po ...Costa d'Avorio-Algeria 3-1, Ounas torna a Napoli e fa felice Spalletti che recupera un rinforzo per la corsa scudetto.